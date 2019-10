ITALIA NAZIONALE GRECIA BERNARDESCHI ROMA / Il campionato si ferma per lasciare spazio alle nazionali. Sabato sera l'Italia di Roberto Mancini può già centrare la qualificazione aritmetica all'Europeo 2020. Contro la Grecia, gli Azzurri sono pronti a scendere in campo all'Olimpico davanti al pubblico delle grandi occasioni. Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', infatti, sono stati già staccati 40mila biglietti ma la proiezione dice che si può arrivare a 50mila.

C'è voglia di Italia a, quattro anni dopo l'ultima volta.

Per quanto riguarda la formazione, invece, il ct Mancini ha provato qualche novità di formazione: in particolare, nell'allenamento di ieri Federico Bernardeschi è stato provato come mezzala destra a centrocampo, al posto di Barella. Nel 4-3-3 azzurro D'Ambrosio e Spinazzola dovrebbero essere titolari con Bonucci e Romagnoli al centro. In mediana, oltre allo juventino, sono stati impiegati Jorginho e Verratti mentre in attacco Chiesa e Insigne sembrano andare verso la maglia dall'inizio. Il ballottaggio è al centro: ieri è stato provato Belotti, ma in vantaggio c'è Ciro Immobile. In ogni caso se ne capirà di più domani.