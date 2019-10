INTER CONTE SENSI / Sospiro di sollievo in casa Inter. Attraverso una nota ufficiale, ieri il club ha annunciato le condizioni di Stefano Sensi, uscito malconcio dalla gara contro la Juventus.

Il centrocampista è alle prese con una elongazione agli adduttori della coscia destra, ma le sue condizioni non sembrano preoccupare: clicca qui per restare aggiornato.

Così, riporta il 'Corriere dello Sport', l'obiettivo interista è avere Sensi in piena efficienza per il match con il Borussia Dortmund del 23 ottobre. Nuovi controlli sono previsti la prossima settimana e non è escluso che il calciatore possa essere abile e arruolabile per il Sassuolo; nel caso, però, si accomoderà al massimo in panchina.