JUVENTUS DE LIGT / Finito talvolta nel mirino delle critiche in questo inizio di stagione, Matthijs de Ligt ha fatto il punto sul suo momento con la maglia della Juventus: "Sarri mi ha definito fenomenale ma vuole di più da me? Lo capisco, ogni giocatore che arriva in una nuova squadra dovrebbe avere il tempo per ambientarsi. La Juve aveva già due meravigliosi difensori come Chiellini e Bonucci. L’idea era inserirmi piano piano, gradualmente, invece sono stato mandato in campo immediatamente.

E per me è una grande sfida - le sue parole riportate dal 'Corriere dello Sport' - Le critiche fanno parte del gioco, sfortunatamente questa è la vita dei difensori. La partita è stata una battaglia, una lotta ad altissima intensità. Il confine tra giocare bene e giocare male è molto sottile, match come quello di San Siro sono fantastici per valutare la propria forza, anche se non si giocano tutte le settimane. Io cerco di imparare dai miei errori. Ribadisco, le critiche fanno parte del gioco. Ovviamente si tratta di un trasferimento molto costoso e io non voglio commettere errori. Ma non è un qualcosa a cui devo pensare, anzi non ho mai giocato considerando questo fattore. La lezione più importante che ho imparato finora alla Juventus è che devi avere fiducia in te stesso".