CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER RAKITIC BARCELLONA / Mese di gennaio che si preannuncia intenso per Ivan Rakitic. Il centrocampista croato è ormai fuori dai piani del Barcellona, dove non trova più spazio nelle rotazioni di Valverde.

Per lui, l'addio si fa sempre più vicino e il giocatore ha rilasciato dichiarazioni molto significative in conferenza stampa dal ritiro della Croazia: "Sono contento di far parte del, ma voglio poter lottare e scendere in campo e non soltanto passeggiare per la città o andare al mare...Voglio fare il possibile per cambiare la situazione nelle prossime settimane. Ma se vedrò che le cose non potranno cambiare, parlerò nuovamente con la società". Secondo 'Tuttosport', il giocatore, in caso di nuove offerte dalo dall'potrebbe questa volta dire di sì. Occhio anche alla, che è stata vicina ad acquistarlo a fine mercato.