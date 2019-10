CALCIOMERCATO LAZIO LUIS ALBERTO SIVIGLIA RINNOVO / La Lazio ha cominciato il suo campionato con i soliti alti e bassi, offrendo grandi prestazioni ma anche cali preoccupanti come con la Spal. "Siamo stati anche sfortunati", ha spiegato Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo, però, nonostante tutto non si nasconde: "L'obiettivo è la Champions League, inutile nascondersi, non siamo stupidi.

Abbiamo il dovere di riprovarci, poi spero di essere convocato per l'con la".

Sulle colonne de 'La Gazzetta dello Sport', il calciatore classe '92 ha parlato anche del suo futuro e delle tante voci sul suo ritorno a Siviglia: "Non hanno mai fatto offerte. Dico sempre che quella è casa mia, ma l'ultima volta che l'ho fatto stavo giocando male ed è stato interpretato come un mio desiderio di andarmene. Non posso dire di no al Siviglia, ma non è il momento di cambiare aria. A Roma e alla Lazio sto bene, se mai me ne andrò sarà solo perché il club vorrà vendermi". Infine sul rinnovo: "Tare non mi ha chiamato e non credo lo faccia a breve".