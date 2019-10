CALCIOMERCATO SERIE A BALE ISCO MULLER POGBA ERIKSEN JUVENTUS INTER MILAN / Seconda pausa stagionale per le nazionali e momento di primi bilanci per dirigenti, tecnici e giocatori. Si iniziano a delineare gli scenari di calciomercato per il mese di gennaio, con una sessione invernale che potrebbe riservare più di qualche sorpresa. Non mancano, infatti, i giocatori scontenti tra le big, soprattutto europee, e in molti stanno pensando di cambiare aria. In casa Real Madrid, Bale e Isco sembrano pronti a fare le valigie. Al Bayern Monaco, può fare fagotto una vera e propria istituzione come Muller, così come Javi Martinez. Senza dimenticare i vari Pogba, Eriksen e Rakitic, già da tempo ai ferri corti con le rispettive società. Calciomercato.it fa il punto dei big sul mercato a gennaio: Muller, Javi Martinez, Bale, Isco, Pogba, Eriksen e Rakitic e tutte le occasioni per la Serie A, con Juventus, Inter e Milan, e non solo, pronte ad approfittarne.

Calciomercato Serie A, occasioni Real: Bale e Isco via

Inizio di stagione tormentato al Real Madrid, nonostante il primato in classifica. Il nuovo corso di Zidane non sta andando esattamente come nelle migliori aspettative e per il tecnico francese sono molte le grane da gestire. Su tutti, due giocatori sembrano intenzionati a dire basta e a lasciare Valdedebas in inverno. Bale può partire in saldo e rappresentare un occasione per Inter e Milan. Operazione non impossibile per quanto concerne il costo del cartellino (affare fattibile per circa 50 milioni), più dura per quanto riguarda l'ingaggio percepito dal gallese, che balla intorno ai 15 milioni di euro a stagione. Anche Isco guarda alla Serie A per rilanciarsi a gennaio, lo spagnolo è un vecchio pallino della Juventus ma può pensarci seriamente anche il Napoli, alla ricerca di un profilo simile dopo aver visto sfumare James Rodriguez.

Calciomercato Serie A, le ultime su Muller e Javi Martinez

Tra i big con la valigia, come detto, anche Thomas Muller.

Calciomercato Serie A, riparte l'assalto a Pogba, Eriksen e Rakitic

Il tedesco fatica a trovare spazio al, dove non è più una prima scelta per Muller avrebbe già chiesto la cessione a gennaio , si tratta di un giocatore che a 30 anni è ancora in grado di fare la differenza ad alti livelli e ci pensa soprattutto l', che lo aveva già seguito in estate. Uno come lui farebbe davvero comodo aper aumentare il potenziale offensivo. Non è l'unico che sta pensando di lasciare la Baviera. Insoddisfatto per lo scarso minutaggio concessogli da Kovac anche Javi Martinez , il mediano spagnolo ha dalla sua una grande duttilità che potrebbe permettergli di essere schierato sia a centrocampo che al centro della difesa. Nel suo caso però gioca a sfavore una certa fragilità fisica, ipotesi da valutare con una certa attenzione.

Non vanno dimenticati, inoltre, gli scontenti 'della prima ora', quelli che già in estate sembravano sul punto di lasciare le rispettive squadre, rimasti poi giocoforza dov'erano. Pogba continua a voler lasciare il Manchester United, la Juventus come noto continua a cullare il sogno del grande ritorno del francese e il fatto che il Real Madrid si sia defilato potrebbe giocare a favore dei bianconeri. I quali potrebbero allacciare con i 'Red Devils' il discorso a gennaio, in una trattativa che potrebbe coinvolgere anche Mandzukic, obiettivo degli inglesi. Juventus che non ha smesso di pensare neanche a Rakitic, il croato è fuori dai piani del Barcellona e il trasferimento sfumato in estate può tornare d'attualità. In Premier League, sempre occhi puntati sulla situazione di Eriksen. Il danese è in scadenza di contratto con il Tottenham, oltre che alla Juventus piace molto all'Inter. Ma il Real Madrid si è portato avanti nella trattativa per Eriksen e rappresenta una minaccia concreta alle aspirazioni di bianconeri e nerazzurri.