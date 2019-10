DE CEGLIE MIAMI JUVENTUS / Nell'estate 2017 la fine dell'avventura con la Juventus, poi la Svizzera e di nuovo lo svincolo.

Paolotorna a indossare gli scarpini ed è pronto a scendere in campo con la maglia delCome riporta 'Sky Sport', l'ex terzino bianconero ripartirà dall'America e da un club di stampo decisamente italiano dopo un anno di stop.

De Ceglie, classe '86 firmerà un contratto fino al 2022 e sarà a disposizione da gennaio, con il campionato che comincerà a marzo. Non solo, l'esterno cresciuto nella Juve e campione d'Italia per 4 volte avrà anche la chance di rimanere dopo la scadenza del contratto come dirigente. De Ceglie indosserà la maglia del Miami Beach Club de Futbol, che ha come presidente Massimo Nicastro e come Ceo&Founder Tony Iafrate. In panchina troverà invece Jose Luis Villarreal.