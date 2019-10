Juventus, Cuadrado ha convinto: via al rinnovo

JUVENTUS CUADRADO / Non che in posizione più avanzata abbia deluso, ma è da terzino che Juan Cuadrado ha riconquistato e convinto il mondo bianconero.

L'emergenza infortuni ha permesso di rispolverare il colombiano in un ruolo nel quale si sta confermando ad alti livelli e che, salvo sorprese, gli varrà anche la conferma in ottica futura. Secondo 'Tuttosport' infatti, anche alla luce delle ultime prestazioni la dirigenza dellaavrebbe riallacciato i contatti per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2020 e nelle prossime settimane si entrerà nel vivo della trattativa per prolungare il rapporto di almeno un anno.