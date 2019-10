CALCIOMERCATO MILAN INTER SPALLETTI / Luciano Spalletti al Milan, affare saltato per le resistenze di Marotta. Voglioso di trasferirsi in rossonero, il tecnico ha dovuto fare i conti con la decisione dei nerazzurri, che non hanno accettato di pagargli un anno di stipendio.

Così, riporta il 'Corriere dello Sport', Spalletti era pronto a unirsi aper fare la guerra all’, mentre ora dovrà attendere il momento più opportuno per trovare una nuova panchina. I rossoneri, in caso di mancata qualificazione alla prossima, potrebbero quindi abbandonare anche il progetto. Sarà quello il momento giusto per riaprire il discorso chiuso soltanto ieri.