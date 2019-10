CALCIOMERCATO MILAN PIOLI CONTRATTO / Stefano Pioli è pronto a diventare il nuovo allenatore del Milan. Dopo l'esperienza alla Lazio e all'Inter, il tecnico emiliano si siederà nuovamente sulla panchina di grande peso, soprattutto in questo momento, con la firma attesa per oggi.

Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', l'allenatore si legherà alcon un contratto biennale da 1,5 milioni di euro. Esiste, però un un gentleman agreement tra le parti, che permetterà sia al club che allo stesso Pioli di liberarsi o comunque rivedere l'accordo in base ai risultati ottenuti. Secondo 'Il Corriere della Sera', nell'accordo è previsto anche un bonus da 500mila euro in caso di qualificazione in. Se invece la squadra non dovesse centrare le coppe europee, il gentleman agreement prevede che il contratto si risolva.