CALCIOMERCATO MILAN PIOLI / AGGIORNAMENTO ORE 12.45 - Tra poco a Milanello la conferenza stampa di presentazione di Pioli.

ORE 12.15 - Stefano Pioli ha firmato con il Milan: contratto biennale per l'allenatore.

ORE 11:45 - Dettagli e retroscena del contratto di Stefano Pioli con il Milan

ORE 10.35 - Pioli è arrivato a Casa Milan, a breve dovrebbe esserci la firma del contratto e l'annuncio ufficiale. Presentazione prevista intorno a ora di pranzo.

ORE 9.05 - Stefano Pioli si prepara a firmare quello che dovrebbe essere un biennale, ma a fine stagione potrebbero esserci novità. Esisterebbe, infatti, un gentleman agreement secondo cui - in caso di mancata qualificazione alle coppe - il contratto tra le parti verrebbe risolto in maniera automatica.

ORE 8.30 - Cresce l'attesa per la firma di Pioli, prevista stamane.

Il tecnico dovrebbe formalizzare l'accordo biennale da 1,5 milioni di euro a stagione con bonus Champions da circa 500mila euro.

ORE 7.35 - Dopo la cena di ieri sera con i dirigenti, Pioli non ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali. Intercettato dai cronisti, tra i quali gli inviati di Calciomercato.it, ha salutato tutti rimandando l'appuntamento a oggi.

Il Milan ha scelto Stefano Pioli per il dopo Giampaolo. L'ex tecnico, tra le altre, di Inter e Fiorentina è arrivato ieri sera in città rimandando l'appuntamento coi giornalisti a oggi, quando è prevista la firma sul contratto e l'annuncio ufficiale. Nel pomeriggio, poi, ci saranno i primi contatti con la squadra nella seduta di allenamento (inizialmente prevista in mattinata). Dopo la firma del biennale da 1,5 milioni a stagione, Pioli avrà quindi il compito di guidare il Milan verso la qualificazione alla prossima Champions League, eventualità che gli garantirebbe, oltre alla permanenza, anche un cospicuo bonus nel contratto: clicca qui per restare aggiornato. Calciomercato.it seguirà in diretta la lunga giornata del nuovo tecnico rossonero.