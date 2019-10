Calciomercato, svolta Muller: cessione immediata! E spunta il retroscena sull'Inter

CALCIOMERCATO INTER MULLER / Sarà un calciomercato di gennaio davvero rovente, con tanti grandi nomi a livello internazionale che potrebbero cambiare squadra. Dai casi Bale e Isco al Real Madrid passando per Eriksen e Pogba fino ad arrivare a Thomas Muller, veterano del Bayern Monaco pronto a metter fine alla sua lunga militanza bavarese che dura ormai da 19 anni. Scivolato indietro nelle gerarchie del tecnico Kovac, Muller fatica ad accettare il ruolo di riserva ed a 30 anni vuole sentirsi ancora importante ad alti livelli.

Per questo, scrive oggi il tedesco 'Bild', negli ultimi giorni avrebbe infine maturato la decisione di chiedere la cessione durante la prossima finestra invernale per trovare un altro grande club in cui rilanciarsi.

Possibili destinazioni? La Premier League sarebbe l'ipotesi più calda, con Arsenal e Manchester United che già in passato lo corteggiarono. Ma attenzione alla Serie A. Sempre la 'Bild' sottolinea infatti che l'Inter in estate ha fatto un tentativo per strapparlo ai bavaresi e viste le lacune nella rosa di Conte un nuovo assalto non sarebbe da escludere. Complicata invece l'ipotesi Milan che pure era circolata nei mesi scorsi.