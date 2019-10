CALCIOMERCATO JUVENTUS PJANIC GUARDIOLA MANCHESTER CITY / In questo inizio di stagionela Juventus ha scoperto un Pjanic a un livello forse mai visto prima d'ora. Il bosniaco è ormai un giocatore totale, cresciuto in ogni aspetto e diventato un top a livello mondiale.

Non ha dubbi Alessio: "È tra i primi cinque d'Europa, vista la parabola discendente di, come lui forse c'è solo Frenkiedel".

L'ex centrocampista bianconero ha poi svelato un retroscena di calciomercato a 'La Gazzetta dello Sport': "Non a caso Guardiola avrebbe fatto carte false per averlo al Manchester City, ma la Juventus ha fatto bene a tenerselo stretto, ce ne sono pochissimi così. L'olandese ha ancora 22 anni, ma anche Pjanic può ancora dare quel 20% in più. Magari pensando più velocemente e piacendosi meno".