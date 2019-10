Calciomercato Juventus, missione Pogba: acconto a gennaio per il colpaccio

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / È sempre lui, Paul Pogba, il nome che accende il mercato ed i sogni dei tifosi, in particolare quelli della Juventus che non hanno mai perso la speranza di rivederlo un giorno in bianconero. In estate, dopo le tante voci e la richiesta di cessione avanzata dal francese alla dirigenza del ManchesterUnited, non se n'è fatto nulla. Pogba è rimasto a Manchester dove hanno provato a blindarlo con un rinnovo che pare essersi arenato di fronte ai 30 milioni di euro all'anno chiesti dal calciatore, reputati eccessivi dal board dei 'Red Devils' che hanno un'opzione per estendere di un anno il contratto in scadenza nel 2021. E visti anche i risultati non esaltanti che sta conseguendo Solskjaer, l'idea di cambiare aria continua a stuzzicare Paul che dunque ha nella Juventus una delle possibili destinazioni più calde.

Dalla Spagna infatti arrivano voci contrastanti sul conto dell'ex juventino.

Stando alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, a prescindere da quello che sarà il destino del tecnico Zidane ilavrebbe deciso di mollare la presa ritirandosi dalla corsa a Pogba e virando sul connazionale N'Golo. Una notizia importante per la Juve che vede così defilarsi la principale concorrente nella corsa al giocatore del Manchester United, club con cui a gennaio secondo 'Tuttosport' potranno riallacciarsi i discorsi in un ampio confronto di mercato. Gli inglesi hanno bisogno infatti di rinforzi praticamente in tutti i reparti e la Juventus è pronta a proporre i suoi esuberi in un complesso piano che porterebbe poi all'assalto a Pogba, se non a gennaio al più tardi in estate. Lo United nello specifico avrebbe già un accordo verbale con Marioche dopo il 'no' al Qatar attende gennaio per una chance di primo piano nel calcio europeo, ma sul tavolo possono finire anche altri nomi come Perin, Rugani e soprattutto