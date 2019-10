VIDEO CM.IT - Milan, ecco Pioli: cena con la dirigenza alla vigilia della firma

VIDEO MILAN PIOLI / Sta per iniziare la nuova era targata Stefano Pioli al Milan.

Dopo l'annuncio ufficiale dell'esonero di Marco, al termine della lunga giornata di ieri l'ex tecnico dellaha completato il sorpasso su Lucianoche vi avevamo anticipato su Calciomercato.it e ha raggiunto Milano dove in serata è andata in scena una cena con i dirigenti rossoneri. Una cena terminata poi in piena notte, con l'allenatore che all'uscita dal ristorante è stato intercettato dai cronisti, tra cui l'inviato di Calciomercato.it, ma non ha rilasciato dichiarazioni: "Com'è andata la cena? Bene direi. Domani (oggi, ndr) vi dico tutto con grande piacere". Nella mattinata di oggi, dunque, si attende la formalizzazione dell'accordo col nuovo tecnico rossonero accolto dalle proteste dei tifosi sui social.