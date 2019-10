LIONE MOURINHO BLANC / Ribaltone in panchina anche nel Lione. Il club francese ha infatti esonerato Sylvinho e sta valutando diversi allenatori per la sua successione. Tra questi, come riportato da 'AS', ci sarebbe anche José Mourinho, che in passato ha anche dichiarato di voler allenare in Ligue 1.

Il nome in pole è però quello dell'ex PSG Laurent Blanc, al momento favorito nei confronti dello 'Special One' e di Wenger e Rémi Garde.