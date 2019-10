MILAN PIOLI CURVA SUD / Stefano Pioli sarà il nuovo allenatore del Milan. Nelle prime uscite in rossonero l'ex Inter e Fiorentina troverà però un clima piuttosto ostile da parte dei tifosi, ormai in rivolta nei confronti del club. La Curva Sud Milano ha infatti pubblicato sulla propria pagina Facebook un duro comunicato contro la società: "TEMPO SCADUTO...DIMOSTRARE! Questo è lo striscione esposto sabato sera dal settore ospiti a Genova, un popolo milanista esausto delle continue figuracce di questa società Ogni volta che pensiamo di aver toccato il fondo, la situazione precipita ulteriormente. Abbiamo appoggiato il nuovo progetto di una squadra fatta di giovani, accettando a malincuore il fatto di non poter vedere arrivare top-player, almeno per il momento. Abbiamo assistito sgomenti alla fallimentare gestione di Giampaolo, scelta fortemente voluta dalla dirigenza attuale e gettata alle ortiche, dopo neanche tre mesi di lavoro (giustamente).

Abbiamo visto un mercato estivo caratterizzato dai tanti obiettivi sfumati, rimpiazzati all'ultimo da altri giocatori mai menzionati prima per il progetto del nuovo. Oggi, dopo tutto questo, ci troviamo di fronte ad un cambio di rotta, l'ennesimo di questi ultimi anni. Non vogliamo esprimerci dal punto di vista tecnico sulla scelta del nuovo allenatore, a quello penserà come sempre il rettangolo di gioco. La cosa che ci lascia sconcertati è che la società, che aveva scelto un altro tecnico per la nostra panchina, senza peraltro comunicare tempestivamente l'esonero al vecchio allenatore, ha ripiegato su un altro nome, mettendo in risalto nuovamente tutta la sua debolezza e non riuscendo neanche questa volta, ad ottenere ciò che realmente voleva. DIMOSTRARE, significa fare vedere di essere all'altezza della storia del nostro Milan, in campo, in panchina, ma prima ancora negli uffici di via Aldo Rossi, perché è proprio dalle scelte dei vertici che dipendono poi i risultati di un'azienda, è proprio dalla sede che si costruisce una società sana e forte.I tifosi rossoneri sono stufi di essere presi per il culo, NOI non meritiamo e non accetteremo mai più questo spettacolo indegno!".