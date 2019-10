SVEZIA STATUA IBRAHIMOVIC / Sorridente per la statua dedicata a lui oggi in Svezia, Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato alune dichiarazioni. Al giornalista di 'Sky Sport', che gli chiedeva se il mondo con 'due Ibrahimovic' fosse migliore, peggiore o più pericoloso, il fuoriclasse ha risposto con ironia: "Migliore e più pericoloso sicuro.

Un originale è uno che vive per sempre, ma con Ibra si fa sempre tutto il contrario: non seguo le regole degli altri. Sono molto contento e onorato, non sembra reale ma lo è. Ho fatto qualcosa in carriera e significa che ho lasciato una traccia dietro di me che sta lì per sempre e questa è la cosa più bella. Ci sono giocatori che vincono trofei, altri a cui dedicano le statue: io ho vinto trofei e ho anche una statua. Cosa ho chiesto all'artista? La più grande possibile, perché non è solo in Svezia che devono ammirare questa statua, ma in tutto il mondo così può essere visibile anche in altri paesi".