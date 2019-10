JUVENTUS AGNELLI INTER SCUDETTO / Intervenuto nel corso dell'evento 'Leaders Week" a Londra, Andrea Agnelli ha anche parlato della concorrenza dell'Inter nella lotta scudetto.

Il presidente dellamette in guardia i suoi nonostante la vittoria nello scontro diretto di 'San Siro': "Penso che l’Inter sia una seria concorrente per lo scudetto. Quella di 'San Siro' è stata una bella partita, tra ottime squadre. Ma uno dei problemi è anche questo, ovvero che a eccezione della Premier League spesso e volentieri i campionati sono monopolizzati. Anche per questo vogliamo riformare le competizioni europee". Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo