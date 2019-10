p>CALCIOMERCATO MILAN BERTOLACCI / Felice per la firma con la, Andreaha rilasciato alcune parole sulla sua recente esperienza al: "Quest'anno per me è importante, ho voglia di dimostrare il calciatore che sono - spiega ai canali ufficiali del club genovese - La stagione al Milan è stata difficile per tante cose: la volontà di allenatore e società di farmi restare a tutti i costi, il fatto di aver giocato poco però mi ha formato dal punto di vista umano e caratteriale. Bertolacci può dare alla Sampdoria la grande voglia di tornare protagonista".