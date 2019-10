Calciomercato Sampdoria, post Di Francesco: la posizione di Gattuso

CALCIOMERCATO SAMPDORIA GATTUSO / Prosegue il casting per la successione di Eusebio Di Francesco in casa Sampdoria. Il nome in cima alla lista della società blucerchiata è quello di Gennaro Gattuso, che starebbe però prendendo tempo. Come riportato da 'Sport Mediaset', l'ex allenatore del Milan non sembra ancora del tutto convinto della proposta e vuole ancora riflettere.

In giornata ci sarebbe stato un colloquio tra lo stesso tecnico e il presidente, che è pronto ad offrire un biennale a cifre importanti. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

La prima alternativa è quella che porta al nome di De Biasi, che in attesa di una risposta definitiva da parte di Gattuso ha già dato la propria disponibilità ad assumersi la guida della Samp. Più defilato Iachini. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore.