CALCIOMERCATO NAPOLI IBRAHIMOVIC / Zlatan Ibrahimovic pronto al ritorno in Italia. Attualmente al LA. Galaxy, l'esperto attaccante svedese ha parlato a margine della presentazione della sua statua a Malmoe: "Pronto per la Serie A? Al 100%, lo sento da come gioco: faccio ancora la differenza. In Italia e in tutti paesi - annuncia ai microfoni di 'Sky Sport' - Ritiro? Vedremo, ci sono tante cose a cui pensare, sia fisicamente che come opportunità. Se posso venire in Italia non vedo il problema, faccio meglio di quanto facciano quelli che ci sono ora. Secondo me la Juventus sta facendo grandi cose, è il simbolo del calcio italiano per la squadra e i calciatori che hanno. Anche l’Inter sta facendo grandi cose con un grande allenatore, stanno spingendo molto.

Le altre squadre stanno provando qualcosa ma non sono ancora a livello della Juve e più staccata c’è l’Inter secondo me. Mi dispiace tanto per il, per me deve essere un top club per risultati e per investimenti, con i migliori giocatori del mondo. Ma al momento non è così. Si devono fare investimenti. Tutto arriva dalla proprietà. Se non si fanno investimenti non si va da nessuna parte: la qualità non è gratis".

NAPOLI - "Ho un bel rapporto con Carlo, è un grande allenatore ma soprattutto è una grande persona - prosegue Ibrahimovic - Ho avuto la fortuna di conoscerlo come uomo e di lavorarci insieme, mi dispiace che sia durato solo un anno, lo avrei voluto il maggior tempo possibile perché stavo vivendo un ottimo periodo della mia carriera e secondo me lo era anche per lui".