Milan, Olmo è sicuro: "Voglio giocare in una big"

CALCIOMERCATO MILAN DANI OLMO / Tra i vari obiettivi estivi del Milan c'è stato anche lo spagnolo della Dinamo Zagabria, Dani Olmo, che è seguito però anche da altri top club. Intanto il giovane centrocampista continua ad incantare e sta scalando gerarchie anche con le nazionali iberiche.

Lo stesso Olmo ha inoltre il quadro della situazione ben chiaro come confermato ai microfoni di 'As': "Il mio obiettivo è quello di giocare con una big europea. L'ho sempre detto. Sono in un grande club come la Dinamo, sto giocando ai massimi livelli in Champions. Per crescere ancora devo continuare a dare il massimo qui a Zagabria, dove sono molto felice".