MILAN GRAZIANI GIAMPAOLO PIOLI/ Sono ore caldissime per il Milan che, dopo un inizio a singhiozzo sotto la guida di Marco Giampaolo, è pronto a rimpiazzare l'ex allenatore dell'Empoli con Stefano Pioli.

Interrogato sull'argomento, Ciccio, ex giocatore di Roma e Torino, ha detto la sua ai microfoni di 'Radio Sportiva': "Ho criticato Giampaolo, ma agli allenatori va dato tempo. L'errore è stato quello di non supportarlo nel suo lavoro. Se mando via l'ex Sampdoria per prendere Pioli, mi vien da dire che se non è zuppa è pan bagnato, una mossa che non mi sento di condividere dopo sette giornate". Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!