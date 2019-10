Serie A, giudice sportivo: mano pesante per Fonseca

SERIE A 7/A GIORNATA GIUDICE SPORTIVO FONSECA / È stato un fine settimana particolarmente caldo in Serie A con diverse situazioni al limite. Lo sa bene la Roma ed in particolare Paulo Fonseca che ha rimediato ben due turni di squalifica dal giudice sportivo.

Sono stati infatti da poco diramate le decisioni relative all'ultimo turno di campionato con l'allenatore giallorosso che sarà costretto a saltare la sfida di Marassi contro la Sampdoria e la sfida dell’Olimpico contro il Milan. Tra gli allenatori squalifica di una giornata anche per Igor. Per quanto riguarda i calciatori arriva invece un turno di stop per Riccardoe Christiandel Genoa, Gabrieldella SPAL, Davidee Samudel Milan, Garydel Bologna ed infine Lucasdella Lazio.