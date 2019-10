CALCIOMERCATO INTER MILAN PIOLI LEONARDO / L'annuncio di Stefano Pioli come nuovo tecnico del Milan sembra ormai essere imminente. L'allenatore emiliano è atteso in sede per la firma del contratto e poi sarà il nuovo allenatore del Milan al posto di Marco Giampaolo. Pioli è stato anche allenatore dell'Inter e sarà l'ottavo tecnico della storia ad aver guidato entrambe le squadre di Milano. Il caso più recente è quello che riguarda Leonardo, chiamato per sostituire Carlo Ancelotti sulla panchina del Milan. Il brasiliano ha lasciato i rossoneri dopo una stagione ed è approdato all'Inter nel 2010 da subentrato, vincendo una Coppa Italia.

Prima di lui anche la sua guida nello scudetto rossonero del 1999, Alberto, aveva fatto lo stesso percorso. Il romagnolo è ricordato in rossonero per il titolo conseguito al primo anno in panchina, mentre l'avventura nerazzurra, nel 2003-2004, non è stata altrettanto positiva. Zaccheroni è stato anche guida della, come Giovanni, che ha guidato in panchina tutte e tre le big. Il Trap ha iniziato proprio al Milan la sua carriera da allenatore, ma è con Juventus e Inter che ha ottenuto i principali successi.

Come Pioli, l'unico allenatore passato dall'Inter al Milan è Joszef Viola, tecnico magiaro degli anni '30, prima allenatore-giocatore in nerazzurro e poi guida tecnica rossonera. Dopo di lui, nell'elenco che porterà fino a Trapattoni, ci sono da aggiungere anche Giuseppe Bigogno, nell'immediato Dopoguerra e poi il compianto Gigi Radice e Ilario Castagner, tutti e tre hanno guidato prima i rossoneri e poi i nerazzurri.