CALCIOMERCATO SERIE A MUELLER JAVI MARTINEZ / Possono senz'altro guardare in casa Bayern le big della nostra Serie A intenzionate a gennaio o più verosimilmente l'estate prossima ad aggiungere qualità, personalità ed esperienza alle proprie rose. Oltre a Jerome Boateng, vicino ma non troppo alla Juventus sul finire dello scorso mercato estivo, nella formazione allenata da Niko Kovac ci sono infatti due giocatori di grosso calibro scontenti e che di fatto meditano l'addio. Parliamo di Thomas Mueller e Javi Martinez. Entrambi non rappresentano la prima, ma nemmeno la seconda scelto del tecnico croato.

E così il loro futuro potrebbe essere davvero lontano dal club bavarese, attualmente terzo inad appena però due punti dalla vetta occupata a sorpresa dal Borussia Moenchengladbach.

Per il jolly d'attacco, 31 anni compiuti lo scorso 13 settembre e Campione del Mondo con la Germania nel 2014, l'ostacolo potrebbe essere l'ingaggio di circa 6 milioni di euro netti. La sua partenza dal Bayern, dove gioca praticamente da sempre, ci viene data per certa in caso di arrivo di Sané, obiettivo sfumato in estate che però Rummenigge non ha depennato dalla lista della spesa. Anzi... La fragilità fisica, invece, potrebbe indurre le 'grandi' (e non solo) del nostro campionato a non prendere in considerazione il mediano spagnolo, il cui stipendio è molto più abbordabile: ovvero intorno ai 3,5 milioni netti. Tutti e due sono in scadenza nel giugno 2021.