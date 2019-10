ITALIA INGHILTERRA MANCINI MARTINELLI ARSENAL / Jorginho ed Emerson Palmieri sono solo gli ultimi di una lunga lista di giocatori nati in Brasile, ma che hanno scelto di vestire la maglia della nazionale italiana. Un elenco a cui potrebbe aggiungersi un ulteriore nuovo nome: Gabriel Martinelli. Attaccante classe 2001 in forza all'Arsenal, Martinelli è nato e cresciuto in Brasile, ha passaporto italiano grazie alle origini del padre e non ha mai militato nelle selezioni giovanili verdeoro.

Il giocatore, che ha siglato due reti in Europa League in una sola gara, è uno dei più interessanti talenti del panorama europeo e uno dei nuovi gioiellini di casa Arsenal e i 'Gunners' puntano molto su di lui. Stando quanto riportato dal 'Daily Mirror', la federcalcio italiana e in particolare Robertosi starebbero informando per capire le reali possibilità di convocare il giovane attaccante. Il giocatore ha attirato l'interesse della Figc, ma anche il Brasile si starebbe interessando al ragazzo e non vorrebbe subire lo scippo dalla federazione azzurra. Mancini avrebbe anche rilasciato alcune dichiarazioni: "Non è così facile che possa giocare per l'".