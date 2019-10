JUVENTUS AGNELLI SUPER CHAMPIONS / Andrea Agnelli insiste sul progetto Super Champions: "Vogliamo vedere più partite europee con maggiore qualità". Il presidente della Juventus e dell'Eca ha parlato nel corso dell'evento 'Leaders Week" a Londra, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport'.

"Se non guardiamo avanti finiremo col proteggere un sistema che non c'è più, fatto di gare domestiche che avranno poco interesse". Su possibili critiche e danni ai campionati nazionali, Agnelli ha replicato: "Non si vogliono uccidere le leghe domestiche. Questa Super Champions non sarà una lega chiusa, perché tutti devono avere il sogno di vincere la Champions League. La sfida più grande è capire quale piattaforma noi club vogliamo dare a noi stessi. Se troviamo un progetto che raccoglie il 70/80% del consenso, sarà un grande risultato".