CALCIOMERCATO JUVENTUS RAKITIC BARCELLONA - Ivan Rakitic continua ad essere ai margini del Barcellona, l'allenatore Ernesto Valverde ha deciso di non puntare più su di lui e non lo sta praticamente utilizzando in questi primi mesi della stagione 2019/2020.

Il 31enne centrocampista è stato vicino al trasferimento già sul finire della sessione diestiva, prima accostato alnell'ambito dell'affaree poi allain uno scambio che poteva comprendere uno tra. Da qui all'apertura del mercato di gennaio mancano meno di tre mesi e il vice campione del Mondo si prepara a cambiare aria: secondo 'Don Balon', avrebbe chiesto alla dirigenza dei catalani di agevolare la sua partenza, direzione Torino, abbassando le pretese economiche per quanto riguarda il prezzo del cartellino, attualmente valutato attorno ai 40 milioni di euro. Rakitic è in scadenza di contratto nel giugno del 2021 e sarebbe pronto a voltare pagina per firmare l'ultimo contratto importante della carriera in un altro campionato di alto livello, come la