Bologna, Mihajlovic dimesso dall'ospedale

BOLOGNA MIHAJLOVIC DIMESSO OSPEDALE LEUCEMIA - Dopo aver guidato dalla panchina il Bologna contro la sua ex squadra, la Lazio, nell'ultimo turno del campionato di Serie A, Sinisa Mihajlovic ha fatto ritorno immediatamente all'Ospedale 'Sant'Orsola'.

Per pochi giorni visto che, riporta 'La Gazzetta dello Sport', l'allenatore è statoquest'oggi al termine del secondo ciclo di cure per combattere la. Il 50enne tecnico serbo, dopo alcuni giorni di riposo in famiglia, potrebbe tornare a dirigere gli allenamenti della sua squadra in vista della sfida contro laall'Allianz Stadium, dopo la sosta per le gli impegni delle Nazionali.