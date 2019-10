MILAN FORMAZIONE PIOLI / Via Giampaolo, dentro - salvo nuovi clamorosi colpi di scena - Stefano Pioli: dopo la pausa per le Nazionali si potrebbe vedere un Milan in parte nuovo con l'ex Inter e Fiorentina che inizierà a mettere in campo le sue idee. Si parte dal modulo, che potrebbe essere quel 4-3-3 che sembrerebbe congeniale agli uomini presenti nella rosa rossonera. La difesa non sarà toccata più di tanto: davanti a Donnarumma, solita linea a quattro con Calabria, Romagnoli, Musacchio (o Duarte) e Theo Hernandez a completare il pacchetto arretrato.

Scelta più ampia a centrocampo dove dovrebbe pagare il cambio tecnicopotrebbero agire ai lati del regista da scegliere tra l'esperienza die la gioventù di. In attacco ecco il lancio dicona destra eal centro; il brasiliano potrebbe anche essere impiegato sull'out mancino al posto dell'ex Eintracht.

Questo quindi il 4-3-3 di Pioli: Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, T. Hernandez; Kessie, Biglia/Bennacer, Paqueta; Rebic/Leao, Piatek/Leao, Suso.

Da non scartare anche il 4-2-3-1 con il duo Kessie-Biglia (o Bennacer) a centrocampo e Paqueta avanzato sulla trequarti.