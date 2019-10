ROMA INFORTUNI / Una pausa quanto mai apprezzata in casa Roma con Fonseca costretto a fare i conti con numerosi infortuni: ben 9 i calciatori fermi per problemi fisici con molti che non saranno pronti alla ripresa del campionati. Dzeko, operato allo zigomo, è stato dimesso e dovrà stare a riposo oggi e domani.

Oggi sarà dimesso ancheche da domani inizierà la fisioterapia a Trigoria, lì dove oggi inizia al riabilitazione anchee l'ha già iniziata. Lavoro in palestra percon il capitano giallorosso che è ancora in trattamento post influenza e proseguirà questo tipo di allenamento per qualche giorno. Infine, lavoro individuale in campo per