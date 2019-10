CALCIOMERCATO MILAN MARCELINO PIOLI SPALLETTI - Stefano Pioli, a meno di clamorosi colpi di scena, nel pomeriggio incontrerà i dirigenti del Milan per apporre la propria firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri, probabilmente per i prossimi due anni. L'ex tecnico di Inter e Fiorentina, tra le altre, sostituirà l'esonerato Marco Giampaolo, che paga gli scarsi risultati in termini di punti e di gioco, della squadra nelle prime sette giornate di campionato. Prima di Pioli, l'indiziato numero uno per prendere il posto dell'abruzzese era Luciano Spalletti, ma il mancato accordo sulla buonuscita con l'Inter, a cui è legato fino al 30 giugno 2021, ha fatto saltare la trattativa.

Per quanto riguarda le piste estere, oltre a Rudi, già visto in Italia alla guida della, il club meneghino ha sondato anche Un sondaggio e null'altro, come raccontato anche dalla nostra redazione : il 54enne allenatore spagnolo, esonerato dalnel settembre scorso, sta sfruttando questo periodo per ricaricare le batterie nelle sue Asturie in vista di una nuova esperienza. Per caratteristiche e carriera, sarebbe potuto essere una soluzione adeguata per il Milan che, però, ha preferito puntare su un tecnico italiano che conosce bene la. Le storie di Pioli e Marcelino sono tornare ad incrociarsi: nel novembre del 2016, dopo l'esonero dida parte dell'Inter, i due erano in ballo per prendere il posto dell'olandese. Alla fine la spuntò, come in questo caso, il 53enne allenatore parmense.