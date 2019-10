INTER SENSI / Nel periodo di miglior forma, Stefano Sensi è stato costretto a fermarsi: il centrocampista dell'Inter si è infortunato nel primo tempo della sfida contro la Juventus e ha dovuto saltare anche gli impegni con la Nazionale. Oggi l'ex Sassuolo si è sottoposto agli accertamenti medici che hanno definito l'entità del suo infortunio.

Questo il comunicato della società nerazzurra: "Esami clinici e strumentali per Stefano Sensi questa mattina presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un'elongazione agli adduttori della coscia destra. Le condizioni del centrocampista nerazzurro saranno rivalutate nei prossimi giorni". Da valutare quindi i tempi di recupero per il 24enne che resta al momento in dubbio per i match al rientro dalla sosta (Sassuolo in campionato e Borussia Dortmund in Champions).