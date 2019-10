FOOTBALL UNDER CALCIOMERCATO / Dalla Premier League fino al campionato Under 15, è ampio il viaggio che la rubrica Football Under fa per Calciomercato.it. Ecco il punto:

1. E' stato un sabato fantastico per Aaron Connolly, attaccante irlandese classe '2000 che contro il Tottenham ha realizzato i suoi primi gol in Premier League, addirittura due per il clamoroso successo del Brighton. Connolly è una punta rapida, brevilinea, molto abile nell'accelerazione soprattutto nel breve, si è messo in mostra anche nelle Nazionali giovanili irlandesi, dall'Under 17 all'Under 21, con cui a giugno ha disputato il torneo di Tolone segnando un gol contro la Cina.

2. Ve l'avevamo già segnalato qualche settimana fa, Kumbulla, difensore centrale del Verona nato a Peschiera da genitori albanesi, con il doppio passaporto, ha avuto la massima fiducia da Juric, riuscendo con la continuità a convincere anche Reja a convocarlo nell'Albania. Kumbulla ha stabilito un record sabato contro la Sampdoria, è il primo difensore classe '2000 ad aver segnato nei cinque principali campionati europei. Le sue qualità nel gioco aereo sulle palle inattive possono rappresentare un'ulteriore risorsa per Kumbulla e il suo Verona.

3. Odin Bailey sabato ha realizzato il suo primo gol in Championship, una rete decisiva all'89' per consentire al Birmingham di battere 2-1 il Middlesbrough. Si tratta di un centrocampista offensivo classe '99 che può giocare in più zone della trequarti, da falso nueve o partire dall'esterno. Bailey si è trovato al posto giusto al momento giusto sul cross di Crowley, gli inserimenti in zona gol possono rappresentare un suo punto di forza.

4. L'esito è capovolto nella domenica di Inter-Juventus tra settore giovanile e prima squadra, la mattina la Primavera nerazzurra ha battuto 5-1 quella bianconera che vive un destino strano: a punteggio pieno in Youth League, con soli tre punti conquistati contro l'Empoli in quattro partite di campionato, in piena zona play-out. Un protagonista assoluto è stato Lorenzo Colombini, terzino sinistro classe '2001, mancino, dalle lunghe leve, ha frequenza di passo, buone capacità tecniche, l'intelligenza tattica per leggere le situazioni, domenica contro la Juventus ha portato a casa un gol e un assist a Mulattieri. Colombini è stato un punto di riferimento costante, anche il calcio d'angolo che porta al gol di Fonseca arriva per una sua intuizione, un tiro dalla distanza deviato in corner dal portiere bianconero Israel.

5. è uno dei ragazzi più interessanti visti finora nel campionato Under 15, esterno d'attacco brevilineo che ama partire da destra, ha colpi, intuizioni, è abile nel dribbling sia in campo aperto che nello stretto, ha visione di gioco, domenica ha servito entrambi gli assist per la doppietta dell'ex Empoli Miele.

6. La Lazio Under 15 è prima in classifica nel girone A, con un punto di vantaggio sul Torino che, però, ha una partita in meno avendo già esercitato il turno di riposo. Tra i protagonisti Antonio Troise, centrocampista offensivo classe '2005 che aveva già colpito l'attenzione di tutti gli addetti ai lavori in Campania, con 36 gol realizzati sotto età giocando con i '2004 e i '2003 e la convocazione nella Rappresentativa campana. Troise ha segnato due gol decisivi per le vittorie (entrambe per 4-3) contro l'Empoli e la Juventus.

7. L'Under 17 dell'Inter domenica ha battuto 4-1 in trasferta la Spal, ha segnato il suo primo gol in maglia nerazzurra Alessandro Fontanarosa, difensore classe '2003 passato per i vivai di Napoli, Sampdoria ed Empoli, è finito quest'estate nell'operazione Merola. E' un difensore duttile, può giocare sia a quattro che a tre, sta migliorando sotto il profilo tecnico ed è molto abile nel gioco aereo.

8. Il Bologna ha investito 1 milione di euro per prenderlo dalla Roma e in maglia rossoblù Gianmarco Cangiano, esterno offensivo classe '2001, con l'ex Chievo Juwara rappresenta una delle principali bocche di fuoco in attacco. Cangiano ha realizzato due reti nella vittoria contro il Napoli, la squadra delle sue origini. Salvatore, il papà, ha giocato tanto da centrocampista in Campania con le maglie di Turris, Puteolana, Battipagliese e Paganese.

9. Marigosu contro il Sassuolo ha realizzato il gol più bello del weekend del campionato Primavera 1, un tiro a giro fantastico che si è insaccato sotto l'incrocio dei pali. Marigosu ha festeggiato così la sua prima convocazione in Nazionale Under 19, non indossava la maglia dell'Italia dai tempi dell'Under 16 con il ct Zoratto. Si tratta di un giocatore molto estroso, ha classe, dribbling, colpi, quando è in giornata sa essere imprevedibile, può giocare sia da trequartista che esterno offensivo, è molto efficace anche sui calci piazzati.

10. Una delle poche notizie positive per la Virtus Entella riguardo alla sconfitta di Crotone è nell'esordio in serie B di Federico Bonini, difensore centrale classe '2001 che può giocare anche terzino sinistro, in quella posizione a gennaio debuttò tra i professionisti in Coppa Italia di serie C contro la Carrarese. Toscano di Massa, è passato per il vivaio della Fiorentina, che l'ha ceduto alla Virtus Entella dopo un prestito di sei mesi allo Spezia. Bonini in pochi giorni ha portato a casa due grandi gioie: la convocazione in Nazionale Under 19 e il debutto in serie B.