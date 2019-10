SAMPDORIA DE BIASI / Torna oggi in Italia Gianni De Biasi, uno dei candidati alla panchina della Sampdoria, considerando che la pista Pioli potrebbe tramontare visto il suo possibile approdo al Milan.

L'ex commissario tecnico dell'Albania è nella lista dei nuovi possibili allenatori del club blucerchiato dopo la risoluzione contrattuale con Di Francesco ufficializzata ieri : un elenco che comprende anche Rino, Beppee l'ex ct dell'Italia Under 21 Gigi

Tornando a De Biasi, su 'Il Secolo XIXI' vengono riportate alcune sue dichiarazioni sulla possibilità di guidare la Sampdoria: "Non ho sentito nessuno da Genova - le parole del tecnico -. Ho letto di essere anch'io tra i papabili ma so come vanno certe cose e prima di parlarne aspetto conferme. Domani (oggi, ndr) torno in Italia e vi saprò dire di più". Attesa quindi per il nome del prossimo tecnico blucerchiato con il club alle prese anche con l'annunciata fine della trattativa per la cessione alla cordata capitanata da Gianluca Vialli.