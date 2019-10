CALCIOMERCATO SERIE A MALEN RAKITIC / Week-end di pausa per la Serie A e i principali campionati europei: come ogni ottobre tocca ora alle nazionali scendere in campo. Le squadre europee saranno impegnate nelle gare di qualificazione ad Euro 2020, dove potrebbero emergere anche i primi verdetti con le prime nazionali qualificate. Tra queste l'Italia, che contro Grecia e Liechtenstein potrebbe centrare l'accesso alla competizione. Diverso il discorso per le altre nazionali, che disputeranno semplici amichevoli in attesa di gare di qualificazione per Mondiali o trofei continentali che saranno a novembre o, addirittura, nel nuovo anno. Un'occasione buona comunque per i club di Serie A per monitorare non solo i propri giocatori, ma anche i tanti nomi accostati nell'ambito del calciomercato: calciatori in cerca di rilancio perché poco impiegati con i rispettivi club o giovani talenti in rampa di lancio. I club di Serie A vigili nel week-end delle nazionali: scout e osservatori pronti a vigilare sui prossimi colpi da portare in Italia: da Malen a Rakitic passando per Dominguez e Giroud: tutti i nomi.

Juventus, sfida all'Arsenal e alle italiane per Malen

A proposito di giovani talenti in rampa di lancio, il nuovo astro nascente del calcio olandese è Donyell Malen. Sarà lui uno dei giocatori maggiormente osservati nel fine settimana. Inizio di stagione super per lui con il Psv Eindhoven e la Juventus lo ha già messo nel mirino. Classe 1999, Malen può giocare su tutto il fronte offensivo, ma sarebbe un obiettivo anche dell'Arsenal oltre che di altri club di Serie A: pure Milan, Roma e Napoli sarebbero infatti sulle tracce del giovane talento oranje. Roma che potrebbe poi tornare a monitorare Patrick Van Aanholt, accostato in passato e che ora potrebbe tornare di moda visti i tanti infortuni in casa giallorossa. Tra gli altri giovanissimi in Europa e nel mondo sul taccuino degli scout italiani ci sono poi nomi più o meno noti. Dai già affermati Havertz e Sancho, monitorati dalla Juventus, al belga Yari Verscharen, classe 2001 dell'Anderlecht e convocato dal Belgio.

Serie A, da Rakitic a Giroud: occhi sugli esuberi

Occhi poi pure sull'attaccante del, Josip, croato accostato al, mentre la Juventus segue con attenzione anche il talentuoso sudcoreano del. Il centrocampista argentino Nicolas, in estate vicinissimo al, resta sempre un obiettivo primario dei rossoblù, mentre nelil nuovo nome è il centrocampista Matheus, nuova stellina del, convocato in nazionale insieme al compagno di squadra

Non solo giovani talenti però. I club di Serie A vigileranno molto anche sui giocatori convocati dalle nazionali ma che con i rispettivi club non hanno fino ad ora trovato molto spazio. Per questo Ivan Rakitic sarà osservato con estrema attenzione da Juventus ed Inter nel doppio confronto che vedrà la Croazia impegnata contro Ungheria e Galles. Il centrocampista è fuori dai piani di Valverde e a gennaio potrebbe rappresentare una grande occasione per entrambi i club. Lo stesso si può dire di Olivier Giroud. Il centravanti francese sembra essere fuori dal progetto del Chelsea e Milan ed Inter potrebbero approfittarne per gennaio: i nerazzurri cercano un vice-Lukaku, mentre per i rossoneri il transalpino potrebbe rappresentare un usato sicuro. Con Giroud in uscita, al Chelsea potrebbe restare Michy Batshuayi, considerato comunque una seconda scelta vista l'esplosione di Tammy Abraham. Il belga potrebbe rappresentare dunque un'occasione per Milan e Roma, i club italiani che più lo hanno cercato in passato. Attenzione però anche all'Inter, con l'amico Lukaku che potrebbe convincerlo proprio durante il ritiro della nazionale.