MANCHESTER UNITED SOLSKJAER ALLEGRI / La sconfitta contro il Newcastle non ha portato all'esonero di Solskjaer, confermato alla guida del Manchester United dalla dirigenza: la posizione del manager norvegese è però sotto la lente d'ingrandimento e a pesare potrebbero essere i rapporti con i calciatori, soprattutto i big, che hanno iniziato a mostrare qualche dubbio sulle sue capacità tattiche. Una situazione che il vicepresidente Ed Woodward sta monitorando molto attentamente, pur volendo continuare con l'allenatore chiamato neanche un anno fa per prendere il posto di Mourinho.

Le pesanti assenze nell'ultima gara di Premier League hanno fornito un alibi importante al tecnico ma alla ripresa c'è il: se non dovesse esserci una reazione con la squadra quasi al completo e soprattutto se dovesse arrivare una pesante sconfitta, ecco che le cose - riferisce il 'Daily Mail' - potrebbero anche cambiare con l'esonero di Solskjaer che non sarebbe più un'ipotesi lontana.

In caso di cambio di guida tecnica, la candidatura preferita sarebbe quella di Massimiliano Allegri - ieri a Milano per il funerale del patron del Sassuolo Squinzi - che gode di uno sponsor di eccezione come Alex Ferguson: una soluzione però che si scontra con la volontà dichiarata dall'ex Juventus di godersi un anno di riposo e di non voler prendere in corsa una nuova squadra.