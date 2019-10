ROMA DZEKO DIAWARA / Infermeria piena in casa Roma. Diawara e Dzeko potrebbero però bruciare i tempi e rientrare prima del previsto a disposizione di Fonseca.

Il mediano ex Napoli, operato al menisco, potrebbe stare fermo non oltre le tre settimane tentando il recupero per il match contro ildel prossimo 27 ottobre. Il centravanti bosniaco, che si è sottoposto invece ad un intervento allo zigomo, proverà ad esserci già dopo la sosta per la gara con la, avvalendosi dell'ausilio di una speciale mascherina per proteggere la parte operata.