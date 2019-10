INTER MAZZOLA CONTE / Parole dure che arrivano all'indomani della sconfitta dell'Inter contro la Juventus: la bandiera nerazzurra Sandro Mazzola tira in ballo il passato bianconero di Antonio Conte. Lo fa durante un intervento a 'Radio Uno': "Abbiamo fatto bene a toglierlo alla Juve, però non lo so, non mi convince...Quando parla mi sembra lo faccia ancora con gli juventini invece che con i nostri.

E' gobbo dentro, anche come guarda la partita: vorrebbe arlare da juventino poi si accorge che è all'e parla da interista. Alla Juve però gli bastava alzare le mani e guardare l'arbitro per avere un rigore. Qui invece non funziona così. Si nasce juventini come si nasce interisti, è difficile cambiare".

Parole che hanno ovviamente acceso la polemica sia tra tifosi interisti che tra quelli bianconeri: se tra i primi ci si divide tra chi dà ragione a Mazzola e chi, invece, sostiene l'attuale allenatore, tra gli juventini il coro di proteste per il riferimento all'arbitro è unanime.