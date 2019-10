Roma, il Torino piomba su Nzonzi: il piano

ROMA NZONZI TORINO / Dopo le schermaglie estive e il caso Petrachi, Roma e Torino tornano ad incrociarsi sul mercato. I granata, dopo il colpo Verdi in attacco, hanno individuato sulla mediana la lacuna da colmare con un innesto di spessore internazionale per completare il salto di qualità nella rosa e l'obiettivo secondo 'Tuttosport' sarebbe Steven Nzonzi, di proprietà della Roma ma in prestito al Galatasaray.

Il club turco vanta un'opzione per il riscatto a 16 milioni la prossima estate oppure, con il pagamento di un indennizzo, a 13 milioni nel 2021 rinnovando il prestito di una stagione, ma non ha grandi risorse economiche e in caso di eliminazione dalla Champions League (attualmente sono ultimi nel girone) non sarebbe da escludere un'apertura alla sua partenza già a gennaio. Tutto poi passerebbe nelle mani della Roma, che il Toro vorrebbe cercare di convincere inserendo uno dei centrali in uscita che ai giallorossi fanno gola. I nomi sono quelli di