DIRETTA CALCIOMERCATO MILAN ESONERO GIAMPAOLO PIOLI NUOVO ALLENATORE SPALLETTI / AGGIORNAMENTO ORE 22.30 - L'annuncio di Pioli verrà formalizzato domani in mattinata in seguito alla firma sul nuovo contratto. La conferenza di presentazione è invece prevista sempre per domani o giovedì.

ORE 20.50 - Intercettato ai cronisti presenti, Pioli ha rilasciato una brevissima dichiarazione: "Domani, dai. Domani parliamo. Buona serata".

ORE 20.30 - Stefano Pioli è appena arrivato a Milano. Attese firme e ufficialità, domani l'allenatore dirigerà il suo primo allenamento in rossonero.

ORE 19.30 - Con un breve comunicato il Milan ha reso noto l'esonero di Marco Giampaolo.

ORE 19.00 - Stefano Pioli si sta recando in questi minuti a Milano per la firma con i rossoneri. Il tecnico si trovava a Parma.

ORE 18.14 - Si va verso lo slittamento del primo allenamento in programma domani. Rossoneri probabilmente in campo nel primo pomeriggio.

ORE 16.47 - Incontro in corso tra il Milan l'entourage di Pioli per definire gli ultimi dettagli del contratto.

ORE 16.23 - Rabbia dei tifosi nei confronti della società. La scelta di puntare su Pioli per il dopo Giampaolo non piace per nulla ai sostenitori rossoneri che dopo aver manifestato il loro malcontento sui social si stanno recando alla sede del club. Esposto uno striscione contro Boban, Maldini, Massara, Gazidis e la proprietà.

ORE 15.07 - Si attende l'arrivo a Casa Milan di Stefano Pioli per la firma sul contratto biennale con i rossoneri. Gli inviati di Calciomercato.it sono sul posto in attesa di novità.

ORE 15 - Spalletti-Milan saltata per il mancato accordo tra l'Inter e il tecnico sulla buonuscita. Il 60enne di Certaldo aveva chiesto al club di Zhang circa 4 milioni di euro, in pratica una sorta di 'risarcimento' per l'esonero subito a maggio scorso.

ORE 13.32 - Il Milan di Pioli dovrebbe giocare con il 4-3-3: la probabile formazione.

ORE 13.07 - Prima di virare con decisione su Pioli, il Milan ha sondato anche due piste estere: Rudi Garcia e Marcelino.

Per quest'ultimo, è il secondo incrocio in carriera con l'ex allenatore dell'Inter

ORE 12.25 - Non sono ancora giunte comunicazioni ufficiali da parte del club rossonero, sia per quanto rigurda l'esonero di Giampaolo che per l'ingaggio del nuovo allenatore, Stefano Pioli. Sono ore calde in casa Milan.

ORE 11.37 - Doppio incontro previsto oggi per il Milan: prima ci sarà la riunione per chiudere la posizione di Giampaolo, poi quello con Pioli per definire l'accordo con il nuovo allenatore.

ORE 11 - Non solo allenatore: anche Maldini e Boban sotto esame da parte di Elliott. Come riferisce 'Tuttosport', al momento i due sono destinati a rimanere ma a fine stagione si tireranno le somme. Resta invece salda la posizione di Gazidis.

ORE 10.40 - Il Milan avrebbe comunicato a Marco Giampaolo la decisione di esonerarlo. L'indiscrezione arriva da 'Sky', si attendono ora le note ufficiali del club.

ORE 10.20 - In attesa di sviluppi ufficiali, i tifosi del Milan stanno già protestando per il probabile arrivo di Stefano Pioli. Su Twitter, infatti, è volato in tendenza l'hashtag #PioliOut.

ORE 9.00 - Secondo 'La Gazzetta dello Sport' si sono concretizzati ieri sera i contatti tra Maldini, Boban e Pioli. Pronto un contratto fino al 2021 con un ingaggio da 1,5 milioni di euro a stagione.

ORE 8.30 - Spunta un retroscena sui contatti tra Inter e Spalletti per trattare la buonuscita. I dirigenti nerazzurri hanno proposto il pagamento di soli altri tre mesi contro la richiesta dell'allenatore che vuole l'intero ingaggio fino al 2021. Trattativa tesa con la società che, secondo il 'Corriere della Sera', è arrivata a lanciare un ultimatum all'allenatore chiedendo le sue dimissioni per andare al Milan.

ORE 8.00 - La mattinata si apre con una clamorosa indiscrezione dal Portogallo: secondo 'Record', il Milan starebbe pensando anche a José Mourinho ma l'ipotesi è complicatissima.

Sono ore decisive per la panchina del Milan che ha deciso di sollevare Marco Giampaolo dall'incarico e ripartire da una nuova guida tecnica. I problemi tra Spalletti e l'Inter sul nodo buonuscita hanno fatto balzare in pole Stefano Pioli, diventato ora il candidato numero uno per prendere il posto del tecnico di Bellinzona che in questo avvio di campionato ha collezionato 4 sconfitte e 3 vittorie. Su Calciomercato.it potrete seguire tutti gli aggiornamenti sulla questione allenatore in diretta.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI