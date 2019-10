NAPOLI REAL MADRID RINNOVO BENZEMA / Il Real Madrid si tiene stretto Karim Benzema. Dopo le voci estive in merito ad un possibile addio tra cui l'interesse dell'estimatore Ancelotti in chiave Napoli, l'attacante francese sarebbe stato blindato dal club merengue con il rinnovo di contratto.

Come rivela 'El Chiringuito TV', Benzema avrebbe già prolungato per un'altra stagione l'accordo in scadenza attualmente nel giugno 2021. L'ex nazionale transalpino avrebbe firmato un contratto fino al, a 11 milioni di euro d'ingaggio all'anno. Premiato l'ottimo inizio di stagione di Benzema, che ha già realizzato 6 reti nelle prime sette giornate di Liga.