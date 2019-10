Sampdoria, niente Pioli: il borsino del dopo Di Francesco

SAMPDORIA DI FRANCESCO DE BIASI / L'addio di Eusebio Di Francesco ufficializzato ieri ha dato il via alla caccia al nuovo tecnico in casa Sampdoria. Una caccia complicatasi subito a causa dell'inserimento del Milan su Stefano Pioli, vicino alla panchina rossonera dopo lo stop con Spalletti.

Per questo ora i blucerchiati stanno sondando più piste per individuare l'alternativa giusta a quello che era il primo nome in lista. Secondo il 'Corriere dello Sport' prende quota il nome di Giannicon cui ci sarebbero stati contatti proprio nelle ultime ore. In corsa anche l'ex Ct dell'Under 21 Gigi, mentresarebbe fuori budget esi sarebbe tirato fuori. Chi continua a sperare invece è, desideroso di guidare la Samp che portò in A senza poterla però allenare in massima serie.