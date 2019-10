Calciomercato, l'ultimatum dell'Inter per Spalletti al Milan

CALCIOMERCATO INTER MILAN SPALLETTI / Quello di vedere Luciano Spalletti sulla panchina del Milan al posto di Marco Giampaolo sembra un sogno destinato a rimanere tale.

Diventato improvvisamente il primo nome sulla lista rossonera dopo la decisione di cambiare guida tecnica, il tecnico di Certaldo perde quota nei piani del 'Diavolo' in favore di Stefano Pioli a causa del nodo sulla buonuscita che chiede per liberarsi dall'alla quale è legato fino al 2021.

Secondo un retroscena riportato dal 'Corriere della Sera' l'Inter ha proposto al tecnico la copertura di soli tre mesi di ingaggio da aggiungersi ai tre già pagati. Di fronte al 'no' di Spalletti, la replica della società nerazzurra sarebbe stata un ultimatum secco: "O dai le dimissioni o non ci vai". Allo stato attuale delle cose, più probabile la seconda via, con Pioli in fase di sorpasso.