MILAN MOURINHO / Non solo Spalletti e Pioli, c'è un'altra, clamorosa ipotesi per la successione di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan: José Mourinho. Arriva dal Portogallo la bomba di calciomercato secondo cui i rossoneri, in queste ore frenetiche nelle quali hanno maturato la decisione di cambiare guida tecnica, avrebbero avuto dei contatti per sondare il terreno con lo 'Special One', fermo dall'esonero del dicembre scorso al ManchesterUnited. Un nome che ritorna, dopo le timide voci circolate anche in estate, ma una trattativa che si preannuncia subito complicata.

Secondo il quotidiano 'Record' infatti il portoghese pretende un progetto vincente fin da subito ed anche il forte legame con l'fa pensare che non accetterebbe la destinazione rossonera, si legge. Attenzione invece al Real Madrid, che per in caso di tracollo di Zidane, come vi abbiamo raccontato, pensa proprio a Mou oltre che a Massimiliano Allegri . Tutte le news di mercato: clicca qui per restare aggiornato.

Tornando al Milan. La pista Luciano Spalletti pare destinata a tramontare dopo il mancato accordo tra l'allenatore di Certaldo e l'Inter sulla buonuscita per liberarlo del contratto in vigore fino al 2021. Prende quota dunque la candidatura di Stefano Pioli con il quale ci sarebbe un appuntamento in mattinata per intavolare i discorsi sulla base di un contratto fino al 2021 a cifre notevolmente inferiori rispetto a quelle necessarie per convincere Spalletti.