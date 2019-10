Lazio, UEFA apre procedimento disciplinare: "Condotta razzista"

p>LAZIO RAZZISMO UEFA / Brutte notizie per la: la UEFA ha infatti aperto un procedimento disciplinare nei confronti della società biancoceleste a causa di "condotta razzista" dei suoi tifosi, nel corso della partita di Europa League contro il Rennes dello scorso 3 ottobre, vinta 2-1 dagli uomini di Simone Inzaghi: alcuni sostenitori del club, infatti, si sono esibiti in saluti romani. L'organo di controllo, etica e disciplina della UEFA analizzerà il caso nel corso della riunione del prossimo 17 ottobre: Olimpico a rischio squalifica per le prossime gare europee.

