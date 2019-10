JUVENTUS INTERVISTA DE LIGT / Matthijs De Ligt, difensore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla testata olandese 'Nu.nl' dopo la vittoria nel match contro l'Inter: "La lezione più importante che ho imparato alla Juventus è che devi avere fiducia. All'inizio ero troppo concentrato sul non commettere errori, non avevo mai giocato così e non pensavo ad altro. Dopo la gara con l'Atletico, mi sono imposto di ritrovare fiducia: sapevo di poter sbagliare, ma ero certo che col tempo le cose sarebbero andate per il verso giusto. Da lì, ho iniziato a crescere".

CRITICHE - "Le critiche fanno parte del mestiere, è la vita del difensore, sfortunatamente.

L'equilibrio tra la decisione giusta e quella sbagliata è sottilissimo: ovviamente avrei preferito non causare il rigore, ma alla fine abbiamo vinto e conta questo".

DIETA - "Quella è una storia assurda, ma non mi sorprende più. A volte penso al perchè si dicano certe cose, specie quando penso di aver giocato bene e leggo il contrario. Alla fine, sono solo opinioni: devo sapere con me stesso quando sbaglio e quando no, e lo so benissimo".

SARRI - "Ha ragione quando dice che ho bisogno di tempo, la Juve aveva già due grandissimi difensori con Chiellini e Bonucci, l'idea era di adattarmi tranquillamente".