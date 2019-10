Milan e Inter, occasione Giroud: bocciato da Lampard

CALCIOMERCATO MILAN INTER GIROUD LAMPARD CHELSEA / Il Chelsea di Frank Lampard sta trovando, di recente, una propria quadratura. Ma il tecnico sta operando scelte forti, come quella di lasciare fuori Olivier Giroud. Secondo il 'Sun', il tecnico dei Blues riterrebbe l'attaccante francese troppo lento per entrare nelle gerarchie in questo momento.

Gli è davanti anche, mentre il posto da titolare di, che sta segnando a ripetizione, al momento è intoccabile. Il giocatore è in scadenza di contratto nele in una recente intervista al 'The Athletic' si è detto tranquillo e voglioso di far cambiare idea all'allenatore, ma potrebbe anche pensare all'addio. A gennaio, si tratta senz'altro di una buonissima occasione per Milan e Inter, alla ricerca di un rinforzo là davanti.